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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Азиатской части России о морозах до минус 50 градусов в ближайшие дни

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Азиатской части России о морозах до минус 50 градусов в ближайшие дни
Serguei Fomine, globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Азиатской части России, Красноярского края и Якутии, о морозах до минус 50 градусов в ночь с 24 на 25 декабря. По прогнозу синоптиков, в Азиатской части РФ католическое рождество будет суровым.

В Красноярском крае в рождественскую ночью ожидается до минус 45 градусов, в Якутии - около 50 градусов. В Усть-Нере Оймяконского района Якутии 22 декабря температура воздуха составила -55 градусов.

По информации начальника метеостанции «Оймякон» Александра Артемьева, в селе Томторе и в п. Усть-Нере температура воздуха -55. В селе Ючюгея, по словам местных жителей, не только крепкий мороз, но и сильный ветер.

Александр Артемьев не исключил, что в некоторых местах Оймяконского района температура воздуха может опуститься ниже 60 градусов.

В учебных заведениях района отменили занятия для школьников.

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