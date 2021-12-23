В дом Натальи Поклонской в Крыму попытался пробраться украинский гражданин

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23 декабря 2021, 10:29 Источник: Наталья Поклонская

Наталья Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

В дом Натальи Поклонской в Крыму попытался проникнуть украинский гражданин. В доме в этот момент Поклонская находилась со своей дочерью. Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала в Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как мужчина перелез через забор и подошёл к дому.

Она успела запереться в доме. Когда это произошло, Поклонская не уточнила.

Дипломат опубликовала видеозапись в соцсетях и написала: «Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме.

Предварительно крымские правоохранители сообщили мне через помощников, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию моего домовладения. Моего «гостя» отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого».

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