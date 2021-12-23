Глава Росприроднадзора наградила победителей и призёров премии «Экология – дело каждого» в Москве

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23 декабря 2021, 10:32

Руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова вручила награды победителям международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» из Москвы и Московской области, сообщает пресс-центр премии.



В торжественной церемонии награждения также приняли участие заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков, руководитель Мосприроды Виталий Видяпин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Саид-Магомед Темирханов.

«Москва и Московская области вошли в число лидеров по количество принятых заявок на премию. Вы молодцы, так держать! Работы были разные – и командные номинации, и индивидуальные. Дети с особенностями участвовали в премии на равных с другими. Вижу здесь тех, чьи работы тронули до слёз. Это Ира Чебарёва, экоактивистка и мужественная и талантливая девочка, которая мечтает попасть в сборную России по танцам на колясках. Это и две семьи из Грозного и Московской области Тимошенко и Закраиловых, которые дружат и сделали экологический заплыв «За чистый Байкал» и стали настоящим примером для многих. Честно шокируют и цифры, и температура, которую пришлось преодолеть. Взрослые проплыли 120 километров, а дети один километр при минус 6 градусах. Здесь и удивительные дети из Нарофоминской школы Юлия Немцева и Ульяна Трещалина. Они лидеры эковолонтерского отряда «Зеленый патруль». Юля прислала видеоролик в стихах о вреде пожаров в лесах, который очень трогает. Девочки провели много акций по сбору батареек, пластиковых крышечек, благоустройства территории школы. Эмилия де Ла Круз не только победила в номинации «Юный экоблогер», но и вовлекла участвовать в премии своих друзей из Латинской Америки, спасибо тебе! И надо сказать, что очень много пришло работ из этих далёких стран. Это и Мексика, Эквадор, Перу, Гватемала, Панама и многие другие. Вы большие молодцы и мы вами годимся. Спасибо вам дети за такие проникновенные и интересные работы!» - сказала на вручении глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков также поздравил победителей и призёров премии и пожелал и дальше следовать новому девизу – «Экология – дело каждого».

«Вы сделали потрясающие работы и хотелось отметить каждого. Мне, как представителю жюри было очень нелегко выбирать, честно признаюсь. Многие из вас присылали видеоролики, мультфильмы и всевозможные экологические активности, спасибо вам большое за активность и желание изменить мир к лучшему и сделать его экологичнее», - сказал Романенков.

Церемония награждения проходила в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ. Для победителей и призёров было организовано чаепитие и неформальное общение с детьми, родителями и педагогами. Кроме призов все участники получили Красную книгу Москвы от мэрии города.

Так, дипломом второй степени от председателя жюри – вице-премьера РФ Виктории Абрамченко получил ГБОУ города Москвы Центр реабилитации и образования №7 в номинации «Экошкола». Учреждение вместе с воспитанниками перерабатывает бумагу и создает из неё блокноты, а также использует в работе с детьми собственную уникальную методику - бабочкотерапию. Первого места в номинации «Сохраним планету вместе: Экоэтикет» удостоена 14-летняя Ирина Чебарева из Балашихи, которая посвятила свой пронзительный танец сохранению природы. Первое место в номинации «Юный экожурналист: Радиоэфир» занял Ярослав Манухин из Москвы, который подготовил радиосюжет о проблеме пластика в современном мире и о том, как можно подарить ему вторую жизнь. Первое место в номинации «Сохраним планету вместе: Мой экомир» завоевала Юлия Немцева из Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ, которая рассказала о проблеме лесных пожаров. Первое место в номинации «Эковолонтер» заняла еще одна учащаяся этой же школы - 12-летняя Ульяна Трещалина. Команда «L.Dance» с капитаном Анной Кесян из Москвы заняла третье место в номинации «Экофлешмоб» со своим танцем на берегу Чёрного моря в поддержку чистоты окружающей среды. Второе место в номинации «Юный экоблогер» заняла Виталия Попушой из Домодедово Московской области, она в легкой и доступной форме рассказала, как надо сортировать отходы. Спецпризами жюри отмечены Ольга Кулешова из Москвы (номинация «Юный экоблогер»), снявшая видеоролик о вреде борщевика и методах борьбы с ним. Юная москвичка Ольга Францева из Москвы (номинация «Экопроект») в своей научной работе предложила создать уникальное аквапоническое кафе на воде, полностью обеспечивающее себя всеми необходимыми продуктами за счет аквапонической установки внутри. Семилетняя Анастасия Гусева из Подмосковья прислала на премию более двух десятков работ в различных номинациях, ее ролики превысили более 100 тысяч просмотров и она стала настоящим юным экологом за что ее и позвали в программу Максима Галкина. Настя стала настоящей звездой премии. Команда "Дети Особой планеты (дети инвалиды)" из Ступинского филиала АРДИП (номинация «Экотренды: Экоакция») обратили внимание на проблему исчезновения редких животных и растений и прислали об этом свой видеоролик.

Росприроднадзор 31 марта этого года учредил международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», чтобы вовлечь детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку и поощрить их, а также волонтёрские, общественные, экологические организации, учреждения дополнительного и общего образования, интернаты и детские дома за вклад в сохранение окружающей среды. Заявки для участия в премии принимались с 1 апреля по 1 октября на сайте проекта: экологияделокаждого.рф. В конкурсе было 12 номинаций для детей: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья – моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтёр», «Юный экожурналист», «Экология в мире».

Всего на конкурс поступило 9,5 тысяч заявок, принято около 6000 работ. По числу заявок лидирует Краснодарский край, за ним Москва и Подмосковье. Также в пятёрке лидеров - Ростовская область и Татарстан. В шорт-лист премии вошло порядка 650 творческий заявок, все они опубликованы в шорт-листе на RUTUBE. В премии приняли участие все 85 регионов России и 27 стран мира. Профессиональное жюри премии, которое возглавила Заместитель Председателя Правительства РФ В.В.Абрамченко, определило около 200 победителей и призеров.

Генеральным партнёром премии стал: АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами выступили: ПАО «СИБУР Холдинг», ВДЦ «Орлёнок», ООО «Хартия», гранд отель «Жемчужина», «Детское радио», информационное агентство «ТАСС», МИА «Россия сегодня», радиостанция «Эхо Москвы», телеканалы: «Россия 24», 360, «Общественное телевидение России, киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE, ВОО волонтёров-экологов «Делай» и многие другие.



Видео о премии.

Приветствие от главы Росприроднадзора С.Г.Радионовой, Николая Дроздова, Никаса Сафронова.

Итоги Премии.



ССЫЛКИ НА РАБОТЫ ДЕТЕЙ – ИСХОДНИКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:



МОСКВА:

ГБОУ города Москвы Центр реабилитации и образования №7, Московская область, посёлок Гидроузла имени Куйбышева — номинация «Экошкола» - Диплом II степени от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, на Rutube.



Манухин Ярослав, 15 лет, Москва - 1 место «Юный экожурналист», в ВК.



Кесян Анна, 8 лет, Сатарова Варвара 9 лет, Наумова Анфиса, 11 лет, Добрина Ульяна 10 лет - 3 место «Экофлешмоб» Москва, в instagram.



Эмилия де Ла Круз Сальседо, 12 лет, Москва Перу/Лима - 3 место «Юный экоблогер», на Rutube.



Францева Ольга, 16 лет, Москва - Спецприз «Экопроект», в ВК.



Кулешова Ольга, 16 лет, Москва - Спецприз «Юный экоблогер», в instagram.



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Амир Закраилов, 10 лет Чеченская республика, Грозный, и Милана Тимошенко, 9 лет, Московская область, деревня Чигасово - номинация «Моя экосемья - моя команда» - Диплом I степени от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, в instagram.

2. Немцева Юлия, 15 лет, Московская область, Наро-Фоминск - 1 место «Экомир», в instagram.



3. Трещалина Ульяна, 12 лет, Московская область, Наро-Фоминск - 1 место «Эковолонтер», в instagram.



4. Чебарёва Ирина, 14 лет, Московская область, Балашиха - 1 место «Экоэтикет», в instagram.



5. Попушой Виталия, 13 лет, Московская область, г.о. Домодедово, село Домодедово - 2 место «Экоблогер», в instagram.



6 Анастасия Гусева, 7 лет, Московская область, Ленинский район, Совхоз имени Ленина – Спецприз «За прорыв в Интернете» в номинации «Сохраним планету вместе: Мой экомир», в instagram.



7. Гутова Мария, 7 лет, Московская область, Одинцово – самый юный экоблогер в номинации «Сохраним планету вместе: Мой экомир», в instagram.



8. Ступинский филиал АРДИП, команда "Дети Особой планеты (дети инвалиды)", Московская область, Ступино - Спецприз «Экоакция», в instagram.





Пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», +79687663087, awardrpn@mail.ru.

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