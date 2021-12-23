Счетная палата: часть молодых семей не сможет получить льготы из-за ограничений по возрасту

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 10:05 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

На обеспечение жильём всех молодых семей в России, стоящих в очереди на получение соцвыплаты, понадобится около 13 лет. В Счётной палате РФ опасаются, что некоторые семьи не смогут получить льготы из-за ограничений по возрасту.

В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» молодым семьям с детьми компенсируют 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. Супруги должны состоять в браке и не быть старше 35 лет. Семья должна подтвердить, что у нее есть средства, чтобы покрыть оставшуюся стоимость недвижимости. Также нужно иметь повод для улучшения жилищных условий (к примеру, если члены семьи обеспечены жилой площадью менее установленной нормы или живут в помещении, не соответствующем техническим и санитарным требованиям).

Аудиторы СП подсчитали, что в 2018 году в очереди на получение соцвыплаты стояло 226,2 тыс. семей, в 2019 году — 206,9 тыс., в 2020 году — 197,2 тыс. Жилье молодым семьям выделяют в рамках госпрограммы. За 2018–2020 годы на эти цели направили 104,6 млрд руб., из которых 33,2 млрд руб. предоставили регионы.

В Счётной палате подсчитали, что «соотношение заявленной потребности регионов к объемам субсидий, предоставленных из федерального бюджета в рамках заключенных соглашений, составило в 2018 году 66%, в 2019 году — 20%, в 2020 году — 13%». Аудиторы заключили, что применяемая формула расчета размера субсидии не учитывает общую численность молодых семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, в целом по стране и в отдельном регионе.

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