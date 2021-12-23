Главой ООПТ Хабкрая хотят назначить Долина, пытавшегося продать тигра Амура

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23 декабря 2021, 09:06

Коллектив дирекции «Заповедное Приамурье» в Хабаровске выступает против решения Минприроды РФ о замене руководителя этого учреждения Владимира Андронова на Андрея Долина, известного попыткой продажи в 2019 году тигра Амура. Назначенец должен приступить к своим обязанностям в пятницу, 24 декабря.

Сегодня коллектив учреждения направил обращение «Заповедное Приамурье под угрозой!» к населению и чиновникам. В нем говорится, что сотрудники природоохранного учреждения возмущены реноме нового назначенца Андрея Долина, ранее под напором общественности покинувшего пост директора зоосада «Приамурский» (им. В. П. Сысоева).



Напомним, что Долин занимался продажей животных с помощью учрежденного им ООО «Природное наследие Дальнего Востока». Зимой 2019 года в ДФО разгорелся скандал после попытки продажи известного на всю страну тигра Амура из приморского «Сафари-парка» в «Краснодарский эколого-биологический центр Парк тигров». Кстати, как установили краснодарские СМИ, такого центра и вовсе не существовало.



Петиция собрала тогда 118 тыс. подписей россиян и жителей других стран. В июне того же года инициативная группа обратилась к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с призывом отправить в отставку Долина с должности директора возглавляемого им тогда зоосада им. Сысоева. В начале прошлого года контракт с Долиным продлевать не стали.



В «Заповедном Приамурье» опасаются, что с приходом Долина на руководящий пост начнется коммерциализация процесса в ущерб соблюдению законодательства. Например, как указывают авторы письма, одним из проектов, с которым приходит в «ЗП» Долин, это организация фермы по разведению в неволе кабарги с целью получения мускуса на территории одного из федеральных заказников. Этот проект был представлен в ФГБУ «Заповедное Приамурье» в 2020 году АНО «ХРЦ Зоорезерв», руководит которым сам Долин.



Коллектив попросил Минприроды оставить главой «ЗП» Владимира Андронова или же заменить его другой кандидатурой «из числа специалистов-экологов, имеющих опыт практической работы в сфере территориальной охраны природы». Петиция будет направлена в Минприроды и в Администрацию президента РФ.

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