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23 декабря 2021, 08:33 Источник: РБК, Борис Зимин

Дмитрий Зимин, фото: PJSC VimpelCom Press Service, globallookpress.com

Ушёл из жизни основатель «Билайна» и общественный деятель Дмитрий Зимин. Основатель оператора сотовой связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), основатель фонда «Династия» (внесён в реестр иноагентов) и соучредитель литературной премии «Просветитель» Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет в Швейцарии. Об уходе отца написал Борис Зимин в Faсebook.

Зимин-младший сообщил, что в последнее время отец болел, у него была онкология. «Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — раскрыл Борис Зимин.

Гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов в разговоре с РБК назвал Дмитрия Зимина важнейшей фигурой для истории компании. Торбахов отметил, что Зимин «не просто создал и управлял «Билайном» — в характере компании до сих пор очень много его черт: его невероятное чувство юмора, вечный оптимизм, потрясающий ясный ум и смелость».

Гендиректор «Вымпелкома» отметил скромность Дмитрия Зимина, которая в наши дни — редкость среди успешных людей.

Венчурный инвестор, член совета директоров VEON Ltd («Вымпелком» входит в VEON) Василий Сидоров полагает, что Дмитрий Зимин прожил «яркую и значимую жизнь советского, российского интеллигента, инженера, предпринимателя».

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