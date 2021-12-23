Амур рискует остаться без корюшки

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23 декабря 2021, 08:18

Вслед за катастрофическим сокращением популяции лосося в бассейне Амура может сократиться и популяция корюшки. К таким выводам пришли специалисты, сравнив динамику вылова за последние годы. Выводы неутешительные: объемы вылова уменьшились даже не в разы, а кратно.

«Объемы добычи уменьшились с нескольких тысяч тонн ежегодного улова до 300 тонн в прошлом году. Судя по всему, это начало конца данной популяции»,- привел статистику председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим Бергеля.

В Амур из Охотского моря заходит два вида корюшки: азиатская и малоротая. Вверх по течению она поднимается вплоть до Ульчского района, происходит это зимой и весной.

«Это тоже анадромная рыба, которая живёт в море и приходит нереститься в реку Амур. И от того, как она отнерестится, зависит дальнейшая популяция»,- отметил ихтиолог Дмитрий Карасев.

По словам специалистов, стадо корюшки, как и в случае с лососем, подорвала промысловая нагрузка.

«Корюшку ловят ставными неводами, которые устанавливают под лёд. В последние годы шла, по сути, бесконтрольная установка этих орудий лова. Доходило до того, что ставили их в шахматном порядке, связывали несколько орудий лова, создавая непреодолимый лабиринт из сетей для этой рыбы»,- рассказал Максим Бергеля.

Между тем, рыбалка на корюшку имеет огромное социально-экономическое значение для нижнеамурских сел: ее добывают в феврале-марте, когда другой работы в селах попросту нет. С помощью же таких «сезонных» работ удавалось трудоустраивать местное население практически на протяжении всего года.

«Раньше работали так: заходим в феврале на корюшку малоротую, потом переход на азиатскую, затем горбуша, за ней летняя кета, потом осенняя. Далее частиковые, потом уходили в тайгу на лесозаготовку. Работы была круглогодичная»,- рассказал председатель РК «Память Ленина» (с. Тыр, Ульчский район) Виктор Князькин.

В АРУК решили начать полномасштабную работу по осмыслению причин происходящего с популяцией корюшки и формированием предложений по снижению промысловой нагрузки, чтобы постараться сохранить важный промысловый вид для бассейна Амура.

«В принципе, базовые предложения уже озвучивались, начиная с 2017 года, когда были обнаружены первые признаки сокращения популяции: снижение промысловой нагрузки за счёт того, что необходимо развести орудия лова, привязать их к берегу, сократить их длину, увеличить расстояние между ними таким образом, чтобы создать нерестовый коридор по руслу реки – необходимо дать возможность рыбе проходить и нереститься»,- рассказал Максим Бергеля.

Предложения АРУК будут направлены в территориальное управление Росрыболовства, а затем обсуждаться на научном совете ХабаровскНИРО. В зависимости от итогов этих обсуждений и будет решаться судьба корюшки в Амуре. Стоит отметить, что в сезоне 2017-2018 гг. подобная инициатива рыбопромышленников была отклонена «наукой».

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