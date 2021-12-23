В Бурятии введён режим ЧС из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

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23 декабря 2021, 07:16

vk.com/gorodulanude

В Бурятии в четверг введён режим ЧС республиканского уровня из-за возгорания на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По данным главного управления МЧС по республике Бурятия, сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 поступило в 03:45 по местному времени 23 декабря.

На момент прибытия первого пожарного расчёта наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха. Силами МЧС возгорание ликвидировано.

Из-за аварии на ТЭЦ-1 пострадал почти весь Железнодорожный район Улан-Удэ. Всего от горячего водоснабжения в Улан-Удэ отключены 550 многоквартирных домов. От тепла отключены 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения, - сообщает «Байкал-Daily». В администрации города предупредили жителей Улан-Удэ о возможном понижении температуры в жилых домах и отсутствии горячей воды. Приёма детей в детсады сегодня будет.

На ТЭЦ идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Власти Улан-Удэ заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, но в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в видеообращении, опубликованном пресс-службой правительства региона, что прерывает командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.

По словам Цыденова, он возможными способами будет добираться до дома в кратчайшее время.

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