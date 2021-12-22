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Двое неизвестных подожгли автомобиль за 2 млн жительницы Домодедово

, 22:51

Двое неизвестных подожгли автомобиль за 2 млн жительницы Домодедово
pixabay.com

Иномарку стоимостью около двух миллионов рублей спалили двое мужчин в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

На поджог пожаловалась 47-летняя местная жительница.

«Неизвестный поджег ее автомобиль иностранного производства, припаркованный на неохраняемой стоянке на улице Дружбы. Сумма ущерба составила 1,85 миллиона рублей»,- рассказали в ГУ МВД по региону.

Были задержаны двое местных жителей: 62-летний ранее судимый мужчина и 44-летний заказчик. Одного из них отправили под домашний арест, второго оставили под подпиской о невыезде. Полицейскими было заведено уголовное дело по статье 167 УК РФ.

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