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Врачи подмосковной больницы извлекли пятисантиметровую ветку из глаза мужчины

, 20:48 Источник: АГН "Москва"

Врачи подмосковной больницы извлекли пятисантиметровую ветку из глаза мужчины
медик, фото: pixels.com

Врачи Ступинской областной клинической больницы провели операцию мужчине, который несколько месяцев ходил с пятисантиметровой веткой в глазу. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В Ступинскую больницу обратился 38-летний мужчина с жалобами на рану на нижнем веке правого глаза, которая не заживала и начала гноиться. В результате проведенной компьютерной томографии специалисты обнаружили у пациента инородное тело длиной более 5 см, которое проткнуло насквозь глазницу и застряло в пазухе носа»,- пояснили в ведомстве.

Мужчина получил травму несколько месяцев назад, упав лицом вниз.

Заведующий отоларингологическим отделением больницы Тимур Антонов рассказал, что совместно с челюстно-лицевым хирургом медикам удалось извлечь инородное тело, не повредив глаза. По его словам, заключительное КТ показало, что удалены все части ветки, в организме ничего лишнего не осталось. Он отметил, что негативных последствий удалось избежать.

В Минздраве уточнили, что операция была сложной и требовала высокой точности действий со стороны врачей.

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