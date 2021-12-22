Главным событием года для Челябинска горожане считают благоустройство

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22 декабря 2021, 19:21 Анна Семенова

Благоустройство общественных пространств стало самым важным в этом году. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Согласно опросу, красивые места опередили даже ремонт дорог.

О том, какие события 2021 года горожане считают знаковыми, спросили аналитики сервиса SuperJob. Оказалось, что главным для челябинцев стало благоустройство. Так ответили 29% опрошенных. Действительно, несмотря на пандемию и отсутствие возможности выехать куда-то в отпуск, хорошо провести время можно было и в черте города. Ведь здесь появилась красивая набережная, арт-сквер, множество детских площадок, которые обустроили по программе инициативного бюджетирования и многое другое.

Вторым по значимости стал ремонт дорог. Его назвали 12% челябинцев. Еще 12% сказали, что для них знаковым событием стало празднование Дня Победы. 9% оказались большими патриотами и отметили как главное в году выборы. Строительство РМК-Арены и введение QR-кодов важно для 8% опрошенных. За культурные события и праздники проголосовали 7% респондентов. А вот вакцинация от ковида большой популярностью не пользуется, про нее вспомнило 6% челябинцев. Еще меньше досталось переписи населения – 4% голосов.

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