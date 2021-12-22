Дочерняя компания «Ростеха» сообщила о пропаже 10 самолетов Т-500 в Казани

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22 декабря 2021, 17:35 Источник: ТАСС

самолет, фото: pixels.com

Дочерняя компания Ростеха «Технология» обнаружила пропажу 10 легких самолетов спецназначения Т-500. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил первый замглавы компании Алексей Будыкин.

«10 самолетов Т-500, заказанные "Обнинским научно-производственным предприятием "Технология" им. А.Г. Ромашина у "Фирмы "МВЕН", пропали. При этом девять самолетов, которые предварительно были оценены приставами в 90 млн рублей, должны были находиться на территории филиала ПАО "Туполев" в Казани, один пропавший самолет – выставочный»,- пояснил он.

Будыкин отметил, что о пропаже стало известно 13 декабря. Он уточнил, что 9 из 10 самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями.

«Технология» обратилась с заявлением о розыске самолетов и возбуждении уголовного дела.

Также проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено».

В «Ростехе» знают о сложившейся ситуации и готовы оказать необходимое содействие следственным органам, а также предпринять весь комплекс мер для защиты законных прав предприятия.

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