«Южный фарватер» общероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна»

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22 декабря 2021, 15:23 Тарабрина Ирина Викторовна, Советник председателя РО ДОСААФ России Республики Крым, администратор центра тестирования ГТО г. Севастополя

Фото: ВПК «Кордон Тарханкут» после тренировочного заплыва 19.12.2021 г.

Кто любит свое Отечество,

тот подает лучший пример

любви к человечеству.

(А.В.Суворов).

Актуальностью закаливания и подготовки спортсменов и любителей к окунаниям в холодную воду, к приобщению и развитию зимнего (холодового) плавания в «Южном фарватере» Черноморского региона России играет важную роль для укрепления общего состояния здоровья, популяризации физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры для всех категорий граждан, включая особую категорию «Инклюзив», которые направлены на укрепление общего состояния здоровья населения в Республике Крым и Южном федеральном округе.

Зимнее плавание как новый вид спорта – перспективное направление для всех категорий населения, включая особенную категорию «инклюзив» благодаря круглогодичной доступности и минимальным финансовым затратам для населения, что в данный момент для многих семей играет важную составляющую.

«Стабильным фундаментом» здорового образа жизни является ежегодное участие многочисленных клубов, федераций и ассоциаций любителей зимнего (холодового) плавания и закаливания в данном регионе в Общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна», которая состоится от Дальнего Востока до Калининграда 25-го декабря 2021.

Черноморский регион Российской Федерации представлен клубами и федерациями из следующих городов Краснодарского края и Республики Крым: г. Сочи (Клуб любителей зимнего плавания «Моржи Народного Университета»), г. Краснодар, г. Геленджик (Клуб любителей зимнего плавания г. Геленджика «КлубОк»), г. Анапа (Клуб любителей зимнего плавания г. Анапы «Моржи Анапы»), г. Анапа («Федерация зимнего плавания Кубани»), г. Феодосия (Клуб любителей зимнего плавания г. Феодосии «Скиф»), г. Евпатория (Клуб любителей зимнего плавания г. Евпатории «Морж Евпатория»), г. Ялта (представлена любителями закаливания МФС ОО «Федерация петанка г. Ялты»), г. Симферополь (Клуб любителей зимнего плавания «Золотая рыбка»), г. Симферополь (РО ДОСААФ России Республики Крым), г. Керчь (Клуб любителей зимнего плавания г. Керчи «Walrus Kerch» «Валрус Керчь»), пгт. Черноморское (представляет военнопатриотический клуб «Кордон Тарханкут»), другие населенные пункты

представлены одним или несколькими любителями закаливая и холодового плавания, а именно – г. Красноперекопск, г. Алушта, г. Судак, г. Саки, пгт. Советское, пгт. Щелкино, г. Бахчисарай, г. Джанкой). Также приняли решение участвовать в данной акции два параатлета из г. Севастополя и один ребенок «особая категория» из г. Краснодар.

В 2021 году при поддержке РО ДОСААФ России Республики Крым был создан экспериментальный уникальный физкультурно-спортивный, патриотический проект «Здоровое наследие» по детскому закаливанию и спортивному зимнему плаванию в Республике Крым, который включает разные методики закаливания, разработанные специально для данного региона и адаптированные под климатические условия полуострова. Проводится постоянное научное наблюдение и апробация получаемых результатов исследования.

Благодаря разнообразным методам закаливания в Республике Крым и Южном федеральном округе – как основному методу профилактических действий, с помощью которых любители закаливания и зимнего (холодового) плавания укрепляют свою иммунную систему зимнее плавание развивается как вид спорта, особое направление.

Участники планируемой акции активно занимаются скандинавской ходьбой, бегом, физическими упражнениями на открытом воздухе, окунанием в холодную воду, тренировками на воде (в зависимости от холодовой стойкости человека) и др., максимально используя для укрепления иммунитета гелиотерапию, аэротерапию.

В течение 2020-2021 гг. наблюдается благоприятная тенденция роста привлечения детей, юношей (младшего населения) – в возрасте от 3 до 18 лет с согласия родителей.

На фото: Юные пловцы из Клуба любителей зимнего плавания г. Анапы «Моржи Анапы» на Первом открытом физкультурно-патриотическом мероприятии по плаванию на открытой воде заплыв «Юные Маргеловцы» 09.10.2021 г.

Активно проводятся открытые мероприятия по закаливанию, тренировочные заплывы и открытые тренировки, заплывы, эстафеты, соревнования, физкультурно-спортивные мероприятия по зимнему (холодовому) плаванию в г. Анапа и г. Геленджик, пгт. Черноморское, г. Евпатория, г. Керчи. Все клубы ЮФО регулярно встречаются на постоянно проводимых мероприятиях, обмениваясь опытом и поддерживая друг друга.

На фото: Открытая тренировка 13.11.2021 г. по зимнему плаванию на открытой воде в г. Евпатория под руководством Тарабриной Ирины Викторовны.

На фото: Закрытие в пгт. Черноморское «Сезон зимнего плавания 2020-2021», апрель 2021 г.

В Республике Крым 09 октября 2021 года впервые прошло первое открытое физкультурно-патриотическое мероприятие по плаванию на открытой воде заплыв «Юные Маргеловцы», специально организованное для детей и школьников для популяризации здорового образа жизни и как «первый шаг» на пути к закаливанию, ставшее ежегодным заплывом в холодной воде (температура воды составляла +15 градусов). Все участвующие дети и воспитанники Ассоциации ВПК ДОСААФ России г. Ялта, г. Анапы, г. Гаспра (Большая Ялта) остались довольны своим первым погружением.

На фото: Первое открытое физкультурно-патриотическое мероприятие по плаванию на открытой воде заплыв «Юные Маргеловцы».

В заключении следует сказать, здоровье – это бесценный дар, достояние не только каждого человека, но и всего общества. Будущее здоровой нации России следует начинать с грамотного знакомства с основами закаливания и окунания, как один из основных направлений подготовки зимнего плавания по всей территории России, увеличивая холодовую стойкость равномерно.

Перспектива оздоровления и укрепления состояния здоровья и иммунитета, психофизиологических показателей нации – это главное целевое направление зимнего плавания как нового вида спорта.

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