Похитивший почти 4 млрд рублей бывший зампред Фонда соцстрахования освобожден от уголовной ответственности

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22 декабря 2021, 15:06 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По просьбе подсудимого Сергея Ковалевского прекращено его уголовное преследование по обвинению в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд рублей. Решение принято в связи с истечением срока давности. При этом материалы о попытке мошеннического хищения еще около 2 млрд рублей возвращены в ФСБ для доследования.



Интересно, что экс-зампред Фонда соцстрахования (ФСС) Сергей Ковалевский подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, полностью признав свою вину. Он уволился из ФСС еще в октябре 2010 года, а потому уже больше года не является по закону субъектом тяжкого преступления, срок привлечения к ответственности по которому составляет десять лет.



Господин Ковалевский начал работать в ФСС в 1997 году, уже став признанным специалистом в своей области. Вопросы к нему возникли спустя несколько лет после ухода из фонда, когда в 2013 году пост председателя ФСС занял Андрей Кигим, начавший ревизию работы ведомства в сфере информационных технологий. Спустя год начались судебные споры ведомства с Сергеем Ковалевским, которые фонд выиграл в арбитраже в 2014–2015 годах. Претензии были связаны с его деятельностью по «компьютеризации» фонда, в том числе с созданием системы «Соцстрах», включающей два десятка подсистем, обеспечивающих автоматизацию и учет всей деятельности ФСС. В 2005 году заместитель руководителя фонда зарегистрировал на себя права использования СУБД, но при этом скрыл и от ФСС, и от Роспатента, что сам алгоритм системы был запатентован еще в 1991 году, а среди его создателей числился кандидат технических наук Андрей Малярский. Однако с последним авторские права не были разграничены, а само действие патента было прекращено, так как никто регулярных платежей за патентную защиту не вносил.



Тем не менее господин Ковалевский успел получить около 3,7 млрд руб. бюджетных денег, а после увольнения требовал, правда уже безуспешно, еще 1,7 млрд.



В настоящее время Ковалевский находится под домашним арестом, срок которого продлен до весны. Оставлено в силе обременение на ранее арестованном имуществе экс-чиновника: коттедже в подмосковном Домодедово, 150-метровой квартире в Сочи, представительском Mercedes, банковском счете на 42 млн руб. и других активах.



Действие домашнего ареста связано с тем, что материалы по второму обвинению Сергея Ковалевского отправлены на доследование в ФСБ. Суд посчитал, что следователи этого ведомства ранее не «указали» и до конца «не раскрыли» схему, по которой бывший зампред ФСС пытался похитить деньги у региональных подразделений фонда. Он рассылал им письма с требованием выплатить деньги за созданную и якобы принадлежащую ему систему «Соцстрах», угрожая в случае отказа обращением в СКР с заявлением о преступлении. Однако суд не понял, как при подобном развитии событий деньги могли перекочевать из бюджета в карман бывшего высокопоставленного сотрудника фонда, тем более что в СКР доследственные проверки были проведены.





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