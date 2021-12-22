Депутаты определили границу бедности, но не своей

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22 декабря 2021, 14:43

Российские парламентарии определили основные проблемы для государства на следующий год. В список вошли пандемия и бедность. Если с первой программа действий более-менее ясна, то последней ситуация крайне неоднозначная. Её необходимо фиксировать для статистики и для выплат. Пока показатели между собой сильно различаются. В условиях постоянно растущей инфляции бедность может увеличиваться. Для начисления зарплат и пособий используется заниженный показатель бедности.



Программа преодоления бедности стартовала с реформ. После изменения расчёта прожиточного минимума, цены отвязались от потребительской корзины. В текущем году прожиточный минимум оказался слишком маленьким. Президенту Владимиру Путину пришлось вмешиваться в решение проблемы. В итоге в проект бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума.



Для более точного определения уровня бедности депутаты ввели новый показатель – «граница бедности». Он позволяет рассчитать стоимость потребительской корзины с учётом растущего уровня инфляции. Оценивать показатель бедности также поручено Росстату. В Министерстве труда считают, что новый подход позволит справедливо оценить уровень нуждаемости граждан.

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