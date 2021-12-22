Военным в Латвии разрешат стрелять без предупреждения

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22 декабря 2021, 14:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Latvijas armija/Flickr.com

Сейм Латвии поддержал поправки к Закону о военной службе, которые предусматривают предоставление солдатам и наземным войскам право использовать служебное огнестрельное оружие в мирное время.

В аннотации поправок к закону Минобороны поясняет, что в соответствии с действующими нормативными актами Национальные вооруженные силы (НАФ) проводят специальные операции.

Поправки к Закону о национальной безопасности, принятые Сеймом в 2017 году, предусматривают, что для преодоления скрытой военной угрозы в мирное время при использовании военных средств Кабинет министров может поручить Министерству обороны управлять угрозой в закрытой зоне. А именно, скрытая военная угроза имеет место в мирное время, и для ее преодоления НАФ проводят специальные операции на ограниченной территории.

В 2021 году Сейм принял другие поправки к Закону о национальной безопасности, которые определяют ситуацию, угрожающую стране в результате военных действий, и определяют меры по ее предотвращению. А именно, ситуация, угрожающая государству в результате военных действий, понимается как незаконная иностранная военная деятельность против Латвии.

Угрозу стране, вызванную военными действиями, можно определить и в мирное время.

Для того, чтобы солдаты, а также Национальная гвардия имели право использовать служебное огнестрельное оружие в мирное время и специальные средства для проведения специальных операций, в том числе для предотвращения ситуации, угрожающей государству, вызванной военными действиями, это должно быть установлено законом.

Согласно регламенту НАТО, специальные операции - это военные операции, проводимые специально выделенными, организованными, обученными и оснащенными силами, укомплектованными специально подобранным военным персоналом, с использованием специальной тактики и приемов.

Во время этих операций могут использоваться скрытые или не скрытые методы при принятии на себя политических и военных рисков, нехарактерных для операций обычных вооруженных сил. Спецоперации можно выполнять, непосредственно вступив в столкновение с противником.

Во время специальных операций, включая объявление чрезвычайного положения в мирное время, вызванное военными действиями, имеет место, например, подавление сил, которые могут действовать посредством маскировки, военного обмана, специальных приемов и военных средств и т.п.

В рамках гибридной войны ситуацию скрытой военной угрозы в стране можно снизить с помощью точной и своевременной военной операции, предотвращающей ее дальнейшее развитие до тех пор, пока не будет объявлено чрезвычайное положение.

Кроме того, необходимо внести поправки, предусматривающие право солдата, а также Национальной гвардии без предупреждения использовать служебное огнестрельное оружие, если это основано на концепции той или иной военной операции или специальной операции.

Кроме того, законопроект разъясняет норму закона, устанавливая принцип, согласно которому использование служебного огнестрельного оружия должно быть соразмерным и необходимым.

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