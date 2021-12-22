Накануне Рождества: Мир на земле и счастье всем!

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2021, 13:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из архива Рамоны Петравичи специально для "АН"

Совсем, совсем скоро католический мир встретит Рождество Христово! Да и до Нового года уже «рукой подать». У каждого из нас есть свои истории, традиции, память, как мы отмечали зимние праздники… С Балтийским бюро «Аргументы Недели» своими историями и традициями поделились публичные люди Латвии и России.



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

Фото из архива Рамоны Петравичи специально для



«Для меня и моей семьи Рождество – важный и теплый праздник, конечно, со своими традициями. В Рождество наша семья собирается вместе всегда! Моя дочь учится в Голландии, сын живет отдельно с невесткой, но на Рождество мы непременно собираемся за рождественским столом! Так было всегда и будет! Накануне Рождества я занимаюсь приготовлением блюд! Всегда сама. Это традиция. Готовлю яблочный пирог, его всегда пекла моя бабушка, всевозможные салаты, селедку под шубой просто обожают близкие и, конечно, национальные латвийские блюда: тушеная капуста, серый горох с салом, рыбка под соусом и т.д. А еще у нас на столе много, много, много выпечки: булочки с вареньем, маком, печенье пипаркукас. Если честно, то после таких обильных застолий всегда появляются лишние кг. Но самое главное – дух Рождества! Он уже чувствуется за несколько дней! Обычно, мы всей семьей выезжаем на природу: в этом году поехали в заповедник кормить косуль. Это было прекрасно! А само Рождество мы проводим очень спокойно, тихо… Такая традиция, чтобы не спугнуть счастье! И еще есть в нашей семье одна традиция, который мы не изменяем – каждый год мы всей семьей смотрим фильм «Один дома»… Да, вот так нам нравится. Что я жду от Рождества? Конечно, чуда! Я всегда его жду! Просто чуда, волшебства! Что хочу пожелать? Дорогие мои! Нам выдался тяжелый год… очень тяжелый… Но мы с вами выстояли, справились… Не все, конечно, получилось так, как мы хотели, но есть надежда, которая нас согревает. Я верю в наше будущее! Верю! Иначе невозможно жить. Здоровья, счастья и мира в душе! С наступающим Рождеством!»



Российский актер Юрий Батурин:

Фото из архива Юрия Батурина специально для



«Верю ли я в рождественские чудеса? Конечно, верю! Я волшебство испытал на себе! 7 января 2013 года, на православное Рождество, родился мой сын! Мы так долго с супругой его ждали… и вот такой подарок с Небес! Я и назвал его Богдан, что означает «Богом данный». Разве это не волшебство? Чудо, волшебство, подарок и наша радость. Как обычно мы отмечаем зимние праздники? Интересно! Весело! Когда Богдан был маленький, четыре года, то я купил дорогущий костюм Деда Мороза, чтобы создать для сына сказку… Приоделся, конечно, за порогом дома и пришел поздравлять: узнать меня было сложно, голос менял… Никогда не забуду глаза Богдана: в них читалась и радость, и волнение… Знаешь, вот такое ожидание сказки. Все прошло замечательно: сын прочитал стихотворение на табуретке, я подарил подарки и вышел за порог. На улице практически переоделся и вернулся домой, мол, из магазина пришел! Интересное было дальше: когда укладывал Богдана спать, то сын меня обнял и сказал: «Папочка, ты самый лучший Дед Мороз!» До сих пор не знаю, а узнал меня сын или нет? Ему тогда четыре года было! Конечно, Рождество, Новый год – замечательные праздники! Мы всегда их отмечаем дома: накрытый стол, шампанское и веселье! Есть ли традиционное блюдо? Моя мама всегда на Рождество готовит сочиво… Такая традиция, а вот наш стол более традиционно-светский. Но зато весело и мы все вместе: пишем свои желания на листочке, а потом сжигаем и пепел кидаем в шампанское, смотрим телевизор, много смеемся и разговариваем! Что я желаю всем? Конечно, крепкого здоровья! Многие пережили этот ужасный коронавирус… Желаю, чтобы злые люди стали добрее, а добрые – мудрыми. Без мудрости даже самый добрый человек может наделать много глупостей. Желаю тем, у кого проблемы с финансами, стать богаче, а тем, у кого нет еды – есть в волю в следующем году. Желаю мира на земле и счастья всем!»



Экс-глава Конституционного суда, политик, юрист Гунарс Кутрис с супругой Айвитой Кутра:

Фото Гунарса Кутриса и его супруги Айвиты предоставлено для



«Для нас Рождество – семейный праздник! И мы его всегда отмечаем вместе. Так принято у латышей. Конечно, мы ждем с нетерпением этот день! Уже 24 вечером мы садимся за стол… рождественские бытовые хлопоты окончены. И мы в ожидании… Чего? Конечно, чуда! А, как же без надежды? Чтобы ни происходило, но никто у нас не сможет «забрать» Рождество! К нам приходят дети, мы обязательно устраиваем веселые конкурсы, танцуем… Это одна из наших традиций – танцы! А потом садимся около камина и мечтаем, загадываем желания и верим, что все мечты сбудутся! И так становится на душе тепло, спокойно! Мы желаем всем крепчайшего здоровья, исполнения мечт, семейного счастья тем, кто имеет пару, а одиноким непременно встретить свою половинку и быть непременно счастливым! Это же зависит от нас! С наступающим Рождеством!»



Продолжение, конечно, следует...

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