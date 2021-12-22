Сегодня отмечается день энергетика

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22 декабря 2021, 13:55 Наталья Полянская

День энергетика — профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

В 1807 году Томас Юнг первым использовал термин «энергия» в современном смысле этого слова, взамен понятия «живая сила». Гаспар-Гюстав Кориолис раскрыл связь между работой и кинетической энергией в 1829 году.

История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, тогда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России. План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

В последние годы невероятно возрос интерес к экологически чистым источникам энергии (воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал энергетической отрасли будет стремительно возрастать.

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