Экс-глава минздрава Хакасии осужден за незаконное использование авиации

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22 декабря 2021, 13:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывшего министра здравоохранения Хакасии Владимира Костюша приговорили к трем годам условно, а его первого заместителя Александра Стреленко - к двум годам условно. По версии следствия, они организовали транспортировку вертолетом Ми-8 в республиканскую больницу двух членов правительства, попавших в ДТП в Кемеровской области. При этом медицинские показания для транспортировки чиновников отсутствовали, а полет обошелся бюджету почти в 1 млн руб.



В конце ноября 2019 года в Кузбассе в аварию попал внедорожник Toyota Land Cruiser с хакасскими чиновниками. Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов и начальник отдела животноводства ведомства Евгений Швайгерт получили компрессионные травмы позвоночника и были госпитализированы в больницу города Топки.



Министр здравоохранения Хакасии и его заместитель отправили в Кемеровскую область санитарную авиацию за пострадавшими в ДТП чиновниками.



«Министр, находясь в приятельских отношениях с пострадавшими, освободил их от оплаты расходов на транспортные и авиационные услуги и совместно со своим первым заместителем организовал и обеспечил их незаконную медицинскую эвакуацию с применением вертолета Ми-8АМТ за бюджетный счет», — сообщила Наталия Чернакова, официальный представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



В материалах дела отмечается, что состояние пострадавших было стабильным, медицинские показания для их транспортировки отсутствовали. По данным следствия, авиаперевозка обошлась бюджету в 900 тыс. руб. Владимиру Костюшу и Александру Стреленко вменили в вину превышение должностных полномочий.





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