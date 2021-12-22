Россияне хотят видеть на современной сцене больше групп, похожих на «Землян»

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22 декабря 2021, 13:37

Фото: пресс-службы группы «Земляне»

Опрос, проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что жители сегодняшней России знают и любят творчество группы «Земляне».

На фоне воссоединения ее основателей Владимира Киселева и Игоря Романова ВЦИОН провел исследование, как россияне относятся к музыкальному коллективу. Музыканты могут заслужено гордиться итогами опроса.

Так, 64% опрошенных признались, что хорошо знакомы с творчеством «Землян». Еще 29% заявили, что хотя и не являются поклонниками группы и плохо в ней разбираются, но слышали о ней. Когда речь зашла о песни, которую респонденты ассоциируют с космосом, большинство назвали один из главных хитов группы — «Трава у дома». Композиция набрала 47% голосов, в то время как ее ближайший конкурент, песня «Он сказал, Поехали!», получил всего 5%.

Россияне также уверены в том, что творчество «Землян» остается актуальным и сегодня. Большинство опрошенных, 76%, признались, что считают «Траву у дома» песней, которая важна и в современных реалиях. Более того, некоторые считают, что на сегодняшний день она даже популярнее, чем в годы своего первого исполнения.

Когда участников опроса спросили, что они думают о новом альбоме «Землян», 66% заявили, что если бы Киселев и Романов выпустили его, они были бы рады его услышать. Кроме того, 53% опрошенных очень сожалеют, что сегодня на сцене мало исполнителей, похожих на «Землян».

Нельзя не отметить и теплое отношение молодежи к легендарным рокерам. Всего треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не знает о группе «Земляне» и не понимает, почему она тесно связана с космосом. Зато остальные опрошенные выразили свое теплое отношение к музыкантам.

ВЦИОМ проводил опрос методом телефонных интервью среди 1600 совершеннолетних жителей РФ. Исследователи представители в выборке жителей всех федеральных округов и не менее 80 регионов, учитывая их возраст, пол, уровень образования и тип населенного пункта.

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