Собянин: В 2022 году будет расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологией

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22 декабря 2021, 13:12

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа лекарственного обеспечения онкологических пациентов в столице в 2022 году будет существенно расширена.



«Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов»,- отметил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе.



Он рассказал, что первым большим проектом станет реконструкция Боткинской больницы.

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