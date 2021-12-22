Собянин: В 2022 году будет расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологией
22 декабря 2021, 13:12
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа лекарственного обеспечения онкологических пациентов в столице в 2022 году будет существенно расширена.
«Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов»,- отметил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе.
Он рассказал, что первым большим проектом станет реконструкция Боткинской больницы.
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