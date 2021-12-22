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Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом

, 12:52

Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом
Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Глава города рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Речь шла об актуальных для города темах, к примеру, о развитии транспортной системы города – строительстве станций метро и МЦК, открытии новых диаметров наземного метро, строительстве хордовых магистралей.

Сергей Собянин сообщил о ходе программе реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах. Он также затронул темы расширения программы лекарственного обеспечения и вводу объектов здравоохранения, планов по реставрации памятников и улучшению экологической обстановки в столице.

В прошлом году мероприятие проходило в дистанционном формате, в этом году столичный мэр выступил очно.

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