Какие социальные пособия вырастут в 2022 году

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2021, 12:41

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышение в новом году затронет практически все виды социальных выплат – от пенсий до материнского капитала. При этом часть пособий подрастёт уже с 1 января.



С 1 января подрастёт база для исчисления так называемых «декретных» (они же – выплата по больничному листу по беременности и родам) и пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет по линии Фонда социального страхования. Так, предельная цифра суммарного годового заработка за 2021 год, применяемая для расчёта этих выплат, составит 966 тыс. рублей. В прошлом году эта цифра равнялась 912 тыс. рублей. При этом база для исчисления указанных пособий в 2022 г. по-прежнему будет определяться исходя из заработанного в два предыдущих года. В результате максимально возможный размер пособия по беременности и родам (в случае неосложнённой беременности; при многоплодной беременности или трудных родах сумма будет выше) составит 359 671,2 руб., а ежемесячная выплата матери, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, будет равняться 31 240 рублей.



МРОТ в наступающем году будет увеличен до 13 890 рублей. В 2022 г. будет проиндексирован и материнский капитал. Его размер составит 503 237 руб. на первого ребёнка и 665 009 руб. на второго ребёнка (если первенец родился до 2020 г., когда материнский капитал на него ещё не выплачивали).



Пенсии в 2022 г. тоже подрастут – правда, окончательный размер индексации пока неясен. Официально для получателей страховых пенсий была озвучена цифра в 5,9%. Прибавку планируют предоставить исключительно неработающим пенсионерам. Также рост выплат ожидает получателей «социальных» пенсий (по потере кормильца, по инвалидности или в ситуации, когда накопленного трудового стажа не хватает для получения страховой пенсии). Индексация будет проведена в апреле в размере 7,7%.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости