В Нижнем Новгороде главу минздрава обвиняют в смерти девочки

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22 декабря 2021, 12:56 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

После смерти 10-летней девочки от муковисцидоза в Нижнем Новгороде инициативная группа собрала уже порядка 6 тыс. подписей за отставку главы регионального минздрава Давида Мелик-Гусейнова. В то же время врачи собрали 3 тыс. подписей в его поддержку.



Авторы петиции обвиняют главу минздрава в некомпетентности и безразличии. Его ведомство не успело закупить незарегистрированное в России лекарство, и это привело к смерти ребенка.



Нижегородские врачи в своих личных аккаунтах и на официальных страницах лечебных заведений в социальных сетях распространили открытое письмо в поддержку главы минздрава. Они считают некорректными заявления об отсутствии необходимых профессиональных компетенций у руководителя ведомства.



Ева Воронкова умерла в ноябре от муковисцидоза — генетического заболевания, при котором густая слизь закупоривает выводные протоки в легких, поджелудочной железе, печени и кишечнике. Родители девочки сообщили, что нижегородский минздрав отказался проводить закупку необходимого препарата Trikafta, поскольку он не зарегистрирован в России. В минздраве области заявили, что не отказывали в проведении закупки, но разъяснили родителям в апреле 2021 года «порядок получения материальной помощи из областного бюджета на покупку лекарственных препаратов для граждан, страдающих редкими заболеваниями».



Дело дошло до суда, и 30 сентября 2021 года было вынесено решение, обязывающее региональные власти провести закупку, но тендер так и не был назначен. В ноябре девочке стало хуже.



Нижегородские врачи настаивали на том, чтобы сначала стабилизировать состояние ребенка в Нижнем Новгороде, а только после этого везти его в Москву. Родители доставили девочку в столичную клинику, благотворительные организации смогли обеспечить необходимый препарат, но спасти ребенка не удалось.



В региональном минздраве заявляют, что сделали все возможное для поставок препарата Trikafta. В ведомстве отмечают, что процесс поставки таких лекарств очень длительный: на получение разрешительных документов в Минздраве России, выделение средств на обеспечение лекарствами препаратами сверх программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, на проведение конкурсных процедур по закупке и ввозу незарегистрированных лекарств может уйти несколько месяцев.



Тем временем СКР возбудил уголовное дело о халатности. Следователи выясняют причины гибели ребенка.





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