Бывшие бизнес-партнеры экс-депутата ЗСК Сергея Фурсы сообщили о рейдерстве в отношении их предприятий

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22 декабря 2021, 10:57

Бывшие партнеры по бизнесу предпринимателя и экс-депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы заявили о недружественных, по их мнению, действиях в отношении ООО «Васюринский мясокомбинат» и других компаний. Сами они полагают, что эти действия вполне можно назвать «рейдерским захватом».

Интервью ростовскому журналисту Евгению Михайлову дали экс-владелец ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат (МПК)» Александр Кутков, индивидуальный предприниматель из Динского района Алексей Будилов, учредитель ООО «Завод по изоляции труб» Игорь Крамаренко.

Предприниматели полагают, что для получения контроля над их предприятиями использовались сомнительные способы. В том числе - в ход шли документы, чья подлинность также вызывала большие сомнения. В результате через некоторое время компании входили в процедуру банкротства.

Игорь Крамаренко считает, что эти действия вполне достойны такого определения, как «рейдерство». По его словам, с Сергеем Фурсой он находился в дружеских отношениях и рассказывал ему о проблемах предприятия. Тот предложил выкупить долг завода с условием в дальнейшем возврата денег по ставке 12% годовых. «Мы определились. Он четко заявил, что его не интересует этот трубный бизнес, что он сложный, он в нем ничего не понимает», - отметил Игорь Крамаренко.

Сегодня все денежные средства, которые предприятие заработало, исчезли.

По мнению экс-владельца ООО «Васюринский МПК» Александра Куткова, за фигурой Сергея Фурсы могут стоять представители концерна «Покровский».

«Связь лично мне представляется абсолютная. Появились “покровские”, потом Фурса», - считает Кутков.

Индивидуальный предприниматель Алексей Будилов также полагает, что Сергей Фурса в Динском районе мог заниматься скупкой земель в интересах концерна «Покровский», а последние обеспечивали ему благоприятные для этого обстоятельства.

«Как они друг с другом соотносятся для меня лично? Мои доли были еще раз арестованы, в отношении меня было возбуждено уголовное дело, - рассказал Алексей Будилов. - Все эти методы: информационные войны, иски с арестами, очень плотное взаимодействие с правоохранительными и судебными органами – это все, как я вижу, одни и тот же хорошо уже всем известный почерк. Это все, что мы видели в войнах с “кущевскими”, в ситуациях, когда фермеры лишались своих земель. Это вот я вижу».

Александр Кутков выразил надежду, что правоохранительные органы обратят внимание на их заявления и проверят деятельность упомянутых в них лиц, в том числе Сергея Фурсы, проверят методы работы на соответствие закону.

Предприниматель Алексей Будилов, в свою очередь, добавил, что в проверке также нуждается законность происхождения средств, на которые приобретались хозяйства в Динском районе.

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