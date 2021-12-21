Рождество: есть праздник, что светлее всех других

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2021, 23:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Декабрь месяц – время зимних праздников, которых ждут с нетерпением! Вера в чудо, ожидание сказки и, конечно, надежда, что следующий год будет несомненно лучше предыдущего! Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило узнать у публичных персон, как они собираются отмечать зимние праздники!

Латвийский певец Интарс Бусулис:

«Я очень люблю Рождество! С детства! А вот Новый год, увы… Я помню, как мы собирались за рождественским столом в детстве: была пышная елка, а на ней красивые игрушки и пустые фантики от конфет, которые создавали видимость сладостей… Так было принято во многих семья! Это уже традиция. Мы смотрели телевизор… Помню, что 1 января шла «Песня года», и мы буквально «липли» к экрану. Даже спорили, а какая песня более популярна. Я и не думал тогда, что буду сам поздравлять с экрана людей! Мечты сбылись! Как я встречу это Рождество? В дали от дома – съемки в Москве и Санкт-Петербурге, но сердце мое, конечно, вместе с семьей! С наступающим Рождеством!»

Латвийский композитор Раймонд Паулс:

«Я уже начал свой рождественский марафон – концерты. Мое дело – радовать людей музыкой. 24 декабря на Латвийском радио будет прямая трансляция, которая называется «Успокоение». Нам всем нужно спокойствие, хоть на Рождество. Все праздники пройдут в концертах у меня… Это для меня подарок…»

Российский визажист Захар Гринов:

«Так уж сложилось в моей взрослой жизни, что я не отмечаю полноценно Рождество. У меня работа! Что делать? Женщины хотят быть красивыми, и этот процесс остановить нельзя! И в это католическое Рождество я буду на работе… В России еще идут рабочие будни: буду украшать наших звезд к праздникам! Я нисколько не жалею… Моя мечта сбылась: я занимаюсь любимым делом. А вот 7 января обязательно приготовлю, что-то вкусное, выпью шампанское и поздравлю всех друзей! У меня их много! Я желаю все дамам быть просто ослепительными в зимние праздники! Найти свой образ, индивидуальность! А если что… то я есть у вас! С наступающим Рождеством, наши милые, любимые и прекрасные!»

Продолжение, конечно, следует!

Актриса: Наталья Медведева.

Наталья Медведева

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