Новые логистические центры и производства откроют в Подмосковье в предстоящем году
21 декабря 2021, 21:47
Глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева сообщила "Подмосковью сегодня" о запуске более ста пятидесяти новых производств и двух десятков логистических центров в Московской области.
Различные предприятия по производству машин и оборудования, металлических изделий, пищевых продуктов, химических веществ, резиновых и пластиковых изделий, а также лекарственных средств и текстильных изделий начнут свою работу в 2022 году.
Новыми логистическими проектами стали: многофункциональный мультимодальный транспортный узел компании «Финмаркт», терминально-логистический центр «Восточный» и сортировочный терминал DPD.
Благодаря новым производствам в регионе появится 19 тысяч рабочих мест, а логистические центры добавят еще 20 тысяч.
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