Эксперт Максим Сачков поделился знаниями насчет быстрого прогрева машины

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21 декабря 2021, 21:43

Есть ли вариант быстрого отогрева машины зимой? Их множество! Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.



Для того, чтобы прогреть зимой свой автомобиль достаточно нажать на педаль газа или, например, установить в авто предпусковой подогреватель. По словам эксперта, много устройств для подогрева авто входят в его комплектацию. Каждый, выбирая машину, может ориентироваться на свои желания.



«Например, электрообогреватель ветрового стекла, подогрев сидений и руля — все эти вещи также дают возможность быстрее начать движение»,- объяснил Сачков.



Однако, быстрее прогревает средство передвижения предпусковой подогреватель. Однако такая покупка обойдется дорого: от 40 до 100 тысяч рублей.



Помимо выше описанных способов, существует еще два. Для того, чтобы прогреть машину нужно включить рециркуляцию воздуха. Данная функция не даст холодному воздуху проникнуть в машину, но опцию нужно не забыть выключить. Заместитель главного редактора «За рулем» подметил, что после прогрева двигателя стоит включить печку.



Однако, самый простой способ в этой ситуации – включить климат-контроль.

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