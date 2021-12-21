В чем причина роста цен на билеты в театр перед Новым Годом

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21 декабря 2021, 21:37

pixabay.com

Как пишет «Вечерняя Москва», главной причиной высоких цен на билеты в театр связана с перекупщиками, которые покупают билеты и перепродают их за более высокую цену.



«Театры вынуждены «отбивать» деньги, которые они теряют из-за перекупщиков. Спекулянты по высоким ценам продают не самые лучшие места, а театр предлагает более близкое расположение за эту же сумму, что делает перекупщиков менее конкурентоспособными. Тут уже решает сам зритель»,- рассказал менеджер билетного оператора Евгений Леновой.



Учитывая, что в Москве более 400 театров вместе с частными и конкуренция за зрителя огромная, то цены должны быть такими, чтобы позволить себе сходить на любимую постановку могли как любой москвич, так и гость из другого города. Но по словам Московского театра Олега Табакова цены формируются и по запросу самих зрителей, а также из-за гонораров. Если в постановке участвуют известные актеры, заслуженные и народные артисты, билеты на такие спектакли будут выше. Важную роль играет и количество тех, кто задействован в спектакле, а также его художественное оформление.



Поэтому, можно сделать вывод, что ценообразование происходит не загадочным образом, а часто исходит от престижа заведения и участвующих в нем актеров.

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