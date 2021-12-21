Тридцатилетний житель СКФО попал в ДТП на трассе в Домодедово на угнанном автомобиле

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21 декабря 2021, 21:32

pixabay.com

Житель Северо-Кавказского федерального округа угнал такси на ночной трассе в подмосковном Домодедово.

Угон прошёл неудачно - гражданин врезался на автомобиле в два авто. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".



По информации ГУ МВД по региону, инцидент произошел ночью на трассе, ведущей к аэропорту Домодедово. Человек вышел на проезжую часть и, когда такси замедлилось, ударил ногой по бамперу.



Таксист остановился на обочине и, но заглушил двигатель и вышел из машины. Ему очень не повезло, потому что в этот момент злоумышленник подбежал к такси, сел на место водителя и уехал.



Неудачи преследовали горе-угонщика, и он, не справившись с управлением, столкнулся с двумя автомобилями, покинув, в последующем, место ДТП.



В аварии никто не получил серьёзных травм. Ущерб составил около двух миллионов рублей.



Полицейские завели дело о грабеже и вычислили злоумышленника, коим оказался 30-летний ранее судимый уроженец СКФО. Он был оперативно задержан в московском метро и заключён под стражу.

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