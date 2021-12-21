Заммэра Владимир Ефимов: Более 3,7 млрд инвестиций вложили в производство с начала года резиденты площадки «Алабушево»

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21 декабря 2021, 18:45

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» на площадке «Алабушево» вложили 3,7 млрд рублей в наращивание производственных мощностей за первые девять месяцев текущего года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В статусе резидента ОЭЗ на площадке «Алабушево» в Зеленограде на данный момент работают 27 компаний. За первые три квартала 2021 года они вложили в развитие производства более 3,7 миллиарда рублей.

«Эти показатели на 12% превышают объём инвестиций за этот же период прошлого года. По сравнению с девятью месяцами 2019 года рост инвестиций составил почти 40%», – отметил Владимир Ефимов.

Общий объём инвестиций резидентов данной площадки за всё время работы достиг 22,8 миллиарда рублей. Это почти 40% всех инвестиций столичной особой экономической зоны, которые составили уже 59 миллиардов рублей.

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