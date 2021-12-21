Деньги на русский комбайн: государство финансово поддержит лучшие образцы сельхозтехники

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21 декабря 2021, 17:43 Екатерина Никитина, эксперт Агентства тактических решений РАНХиГС

Недавно правительство утвердило новые правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2022 года производители сельскохозяйственной техники и оборудования могут получать федеральное финансирование на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию действующих производств.

Два последних года ознаменовались резким ростом цен на сельхозпродукцию. Мировые цены на пшеницу и сахар прибавили около 40 процентов, цены на другую сельскохозяйственную продукцию показывают такую же динамику. Многие россияне успели почувствовать воздействие этой тенденции на своих кошельках. Причин роста несколько: это изменения климата, пандемия, увеличение спроса из-за растущего населения планеты. Вероятно, эти тенденции сохранятся и продолжат действовать в перспективе. Поэтому в ближайшее десятилетие мировые цены на сельхозпродукцию только продолжат расти.

Еще со времен золотой лихорадки сложилась закономерность, что больше зарабатывали совсем не те, кто искал золото, а те, кто предоставлял им инструменты для поиска – лопаты, кирки, тазы для промывки породы. По этим же соображениям в период бума в сельском хозяйстве основными его бенефициарами станут отрасли, предоставляющие "инструменты" аграриям. В первую очередь те, которые заняты выпуском техники и удобрений для села. Как известно, в мировом производстве удобрений позиции России традиционно сильны, а вот с производством техники ситуация обстоит хуже. В настоящее время в парке фермеров доля импортной сельхозтехники достигает 40 процентов, а в некоторых сегментах российские производители вообще не могли составить конкуренцию западной технике. Большинство российских предприятий работают на устаревшем сельскохозяйственном оборудовании с износом более 50 процентов, вызванным повышенной нагрузкой. Это зачастую приводит к выходу техники из строя и к потерям не менее трети всего собранного урожая. Исправить такую ситуацию как раз и призвано принятое правительством решение.

По новым правилам межведомственная комиссия, которую сформирует Минпромторг, будет отбирать получателей господдержки среди производителей востребованной сельхозтехники и оборудования, в том числе комбайнов для сбора урожая и техники для садоводства. Полученные субсидии покроют до 60 процентов расходов как на создание новых, так и на модернизацию уже выпускаемых моделей сельхозоборудования.

Поддержка производителей техники в совокупности с принятым решением правительства выделить десяти российским субъектам свыше 1 млрд рублей для возмещения затрат на создание и модернизацию ферм, центров семеноводства и хранилищ сельхозпродукции позволит обеспечить устойчивый экономических рост важного сектора нашей экономики. Таким образом, принятые меры правительства поддержат в это сложное время основные отрасли агропромышленного комплекса: сферу производства сельхозтехники и непосредственно сельское хозяйство. Очевидно, что системный подход к развитию отечественного АПК и повышению его конкурентоспособности демонстрирует свою эффективность. Во всяком случае, экспорт российской сельхозтехники за 9 месяцев 2021 года составил 16,3 млрд рублей по сравнению с итоговой суммой 15,9 млрд за весь прошлый год. Полагаю, что обновление и повышение качества технической стороны АПК позволит сохранить позитивную динамику. При этом разработанная методика определения рейтинга заявок позволит отбирать наиболее перспективные проекты, которые в течение пяти лет смогут модернизировать производство, а в течение восьми – запустить новые продукты.

Эта мера поддержки аграрного сектора стоит в ряду тех целей и задач, которые поставлены президентом, в части создания высокотехнологичных рабочих мест в российской экономике и устранения возможной угрозы продовольственной безопасности страны, чтобы не случился дефицит оборудования и комплектующих к нему, если кому-то на Западе захочется ввести очередные санкции в отношении нашей страны.

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