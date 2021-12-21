Депутат Госдумы Сергей Леонов порекомендовал недовольным москвичам «отъехать» В Рязань или Тулу

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21 декабря 2021, 17:02 Источник: "Говорит Москва"

Красная площадь, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Леонов посоветовал москвичам, не довольным столицей, «не ныть» и «отъехать» в Рязань или Тулу, чтобы понять, что такое «плохо».

«У вас в Москве все говорят, как тут плохо, Собянина чего-то критикуют. Слушайте, идите, отъедьте в Рязань, в Тулу. Мы смотрим на Москву и думаем: господи, а чего же вы тут ноете-то, москвичи? То не нравится, это не нравится, здесь такого цвета, здесь плохого цвета, еще какие-то вопросы. У нас другие проблемы. У нас денег не хватает, чтобы асфальт менять, те же скверы ремонтировать. У вас какие прекрасные скверы. Чудесные все. Потому что все деньги у вас тут»,- сказал депутат в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве планируется провести мероприятия по восстановлению четырех природных территорий. Это парки «Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево», лесопарк «Кусково» и будущий «Парк Яуза».

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