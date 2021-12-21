Попова сообщила, что в России из больниц выписали первых заразившихся штаммом COVID-19 «омикрон»

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21 декабря 2021, 17:18 Источник: Комсомольская правда

больница, pixabay.com

Первые шестнадцать граждан России, у которых был подтвержден штамм коронавируса нового типа "омикрон", к настоящему моменту выписаны из стационаров. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, на сегодняшний день первые заболевшие вариантом "омикрон" уже выздоравливают и выписываются из стационара.

"Так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе", – уточнила глава Роспотребнадзора во вторник, 21 декабря, в рамках разговора с представителями средств массовой информации.

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