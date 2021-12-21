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21 декабря 2021, 15:57 Источник: vvesti.com

Москва - Ветеранские вести. В Государственной Думе состоялось открытие фотовыставки «Трагедия Донбасса», в котором принял участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев и другие представители думских фракций.

Организаторами выступили рекламно-информационное агентство «АРМИЯ РОССИИ» Министерства обороны Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по обороне.

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), открывая выставку, рассказал, что при подготовке выставки использованы работы фотографов из Луганской и Донецкой народных республик, а также кадры, отснятые мирными жителями Донбасса - очевидцами операции украинских силовиков.

«Оборванные жизни, загубленные судьбы, разрушенные дома, больницы, школы, детские сады. Эти фотографии являются неопровержимым свидетельством военных преступлений против собственного народа. Преступлений, не имеющих срока давности. По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 13400 погибших. Беженцев: 1 040 000 человек и 1341 приехавших в Российскую Федерацию на лечение несовершеннолетних детей. Еще от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи человек были ранены, включая 7-9 тысяч мирных жителей. При этом только в 2014 году гражданские лица составляли треть всех погибших, а в 2019-2021 годах — 4-5 процентов. Катастрофически пострадала промышленность, инфраструктура, медицинские и образовательные объекты. Все это стало следствием политики геноцида властей Украины по отношению к своим гражданам, проживающим в этих регионах », - сказал Андрей Картаполов.

Выступая на открытии выставки, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, отметил, что подготовленная фотовыставка – это беспристрастный взгляд на трагедию Донбасса, где идет война с мирными жителями, со стариками и детьми. В завершении он поблагодарил Комитет ГД по обороне за помощь в организации выставки.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев отметил, что фотографии, представленные на выставке – это объективные и неопровержимые свидетельства событий на Донбассе. «Мы все прекрасно помним, как в результате политического кризиса, возникшего на Украине, США организовали и провели государственные переворот. Европейское сообщество в свою очередь не реагировало надлежащим образом на происходящие события. Все, что происходит сегодня – результат и ответственность как раз этих политических решений», - подчеркнул он.

Глава думской фракции отметил, что все это время Россия была рядом «с народом Донбасса, нашими гражданами». «Те, кто получил российское гражданство, исчисляются сотнями тысяч человек, - заметил Васильев. - Наша страна постоянно оказывает помощь экономическую, человеческую поддержку, медицинскую. Причем, в этой работе участвуют все фракции Госдумы – здесь у нас позиция общая».

По его заявлению, Россия ждет выполнения Минских соглашений. «Только это может принести мир на землю Донбасса и Украины. В ноябре 2021 года Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Здесь предусмотрена экономическая помощь, торговое взаимодействие, поддержка людей, оказавшихся в тяжелейшей жизненной ситуации, в первую очередь, детей, женщин, стариков», - добавил Васильев.

Он поблагодарил устроителей выставки за проделанную огромную подготовительную работу, которая проводилась, в том числе, «на уровне человеческих отношений, неформального отношения».

Закрывая выставку, глава думского оборонного Комитета также выразил особую благодарность Министерству обороны России за организацию выставки в Государственной Думе.

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