Латвийцы готовятся к Рождеству

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21 декабря 2021, 16:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В ночь с 24 на 25 декабря Латвия встретит Рождество Христово! И никакой локдаун, ни ЧС не сумеет омрачить этот вековой праздник с его прекрасными традициями!

В Латвии Рождество – самый любимый праздник! И отмечать его латвийцы будут, согласно традициям.

Несмотря на то, что латыши исповедуют католицизм, лютеранство, они сохранили в своей культуре и языческие традиции. Праздник Рождества - это еще и праздник Зимнего солнцестояния.

Подготовка к рождественским праздникам начинается в ноябре, когда в домах зажигается первая свеча Адвента.

А вот за несколько дней до Рождества латыши проводят языческий обряд… Именно! Так «велели» предки! Этот ритуал называется волочение бревна. С незапамятных времен, латыши привязывали к бревну веревку и волокли его с одного двора в другой, а затем просто сжигали. Считалось, что так, вместе с бревном, уходят все беды и печали прошедшего года.

Сегодня многие латыши придерживаются подобной традиции, но в основном в деревнях, на хуторах. А вот городские жители предпочитают готовиться к Рождеству иначе: выбирают елку, приглашают стилистов и дизайнеров, чтобы украсить дом, а еще очень любят прогуляться по магазинам за подарками…

Латвия, действительно, прекрасна в зимние праздники: уличные елки украшают города, витрины магазинов просто бесподобны, да и сами люди становятся мягче, улыбчивее! Кажется, что неприятности отходят на второй план и люди с радостью готовятся к Рождеству.

И, конечно, ни одно Рождество не обходится без обильного праздничного стола, состоящего из национальных блюд!

Главное блюдо латышей – серый горох с жаренным шпеком (свиное сало). По традиции, в Рождество следует съесть весь горох, который на столе! Так уйдут слезы, а следующий год принесет радость! Не обходится праздничный стол без мяса и рыбы: свиная голова с серым горохом и тушеной капустой, рыба в различном соусе – например, карп, но непременно с чешуйками, которые принято класть в кошелек, чтобы следующий год был финансово успешным!

Еще одна национальная традиция: в любом доме на столе присутствует печенье пипаркукас: в тесто перед выпечкой добавляется особый сорт ароматного перца, что придает лакомству приятный запах.

Буквально через пару дней Латвия встретит Рождество! А сейчас латвийцев одолевают милые хлопоты!

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