«Отдай землю в подарок, а то посадим!»

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21 декабря 2021, 14:30 Марина Галюченко

Краснодарский край это не только «житница России», но и территория опасного землевладения. У всех на слуху события в станице Кущевской, где семья Цапков подминала под себя землевладельцев и, не гнушаясь криминальными действиями, отбирала земли у их законных хозяев. Уже нет Цапков, но создается впечатление, что их схемы отъема земельных участков используются до сих пор в Краснодарском крае. В открытых источниках можно найти информацию о многочисленных случаях спорных судебных процессов.



Именно такой процесс сейчас идет в Краснодарском Арбитражном суде. Надо отдать должное судье, который внимательно выслушивает обе стороны и не проявляет явную предвзятость судебного разбирательства. Однако перейдем к сути борьбы за земельный участок, где в один узел завязаны многие фигуранты этого замысловатого дела.



Итак, в Краснодаре живет и работает Ольга Балаклеец. Она успешный предприниматель, сфера ее деятельности охватывает многочисленные бизнес-проекты, нацеленные на экономическое и социальное развитие края. В 2015 г. Балаклеец зарегистрировала компанию «Гражданстройпроект-Юг», где была единственным учредителем. Приоритетная деятельность — многопрофильное строительство. Развивая свою деятельность, порой сталкиваясь с серьезными препятствиями, достойно справляясь с трудностями, Ольга создавала и реализовала инвестиционные программы и завоевала авторитет у инвесторов, как ответственный и надежный партнер.



Осенью 2016 г. был заключен договор переуступки прав аренды на земельный участок площадью 11,5 га., расположенный в Прикубанском округе г. Краснодара, между ООО «Альянс» и ООО «Гражданстройпроект-Юг». Сделка была оформлена по всем юридическим правилам. Учредитель ООО «Альянс» Володин А.А., несмотря на делегирование прав на проведение сделки и подачу документов вместе с Балаклеец О.А. на регистрацию переуступки прав в Росреестр своему помощнику Баеву И.П., сам присутствовал при этом. Отменим этот немаловажный факт, так как он имеет важное значение в цепи последующих событий.



Итак, с 2016 г. Ольга стала полноправным арендатором земельного участка и, исходя из назначения по правилам землепользования стала готовить проект по обустройству данного участка. Из своих собственных средств Балаклеец оплатила проектной и смежной организации около восьми миллионов рублей. Заметим, что бывший арендатор Володин А.А. в соответствии с договором переуступки прав аренды уже не имел никакого отношения ни к участку, ни к оплате. Новый арендатор занялась поисками инвесторов под созданный ею проект. За время поисков инвесторов, на что потребовалось много времени, по генеральному плану, принятому городской Думой Краснодара, назначение земельного участка изменилось с ОД2 на земли сельхозназначения. Арендатор Балаклеец сориентировалась на новые требования и, как ответственный исполнитель, за свои средства стала в должном виде содержать землю: вовремя производя покос травы, вырубку поросли и иные работы, дабы избежать больших административных штрафов. И этот факт особо отметим.

Предпринимательство - особая сфера экономики, где оперативность коммерсанта имеет определяющее для него значение. Пока участок земли ждал нового проекта, бизнес-леди продолжала свою работу. Занимаясь строительным бизнесом, она выполняла многие подрядные работы и ее знали, как надежного исполнителя. Хотя, не все складывалось радужно в работе Балаклеец далеко не по ее вине. Время такое — в погоне за сиюминутной наживой партнеры порой подставляли своих компаньонов. В таких непростых условиях приходилось работать и Ольге, что послужило негативными последствиями для нее, как руководителя организации. Но об этом ниже.

Пока же вернемся к земельному участку, который, похоже, вдруг стал невероятно лакомым кусочком для окружения Ольги. По истечению трехлетней, добросовестной аренды земельного участка, в рамках действующего законодательства, в конце 2020 г. ООО «Гражданстройпроект-Юг» приняло решение о выкупе земельного участка. На момент решения о выкупе земли Ольга подготовила новый проект строительства комплекса по хранению и переработке сельхозпродукции. Занимаясь торгово-закупочной деятельностью в сфере поставки фруктов из южных регионов, она понимала, насколько важны сельхозпостройки такого типа. Для реализации этой задачи нужны были надежные инвесторы, так как вложенных собственных средств для такого масштабного проекта явно уже не хватало. В Краснодаре есть компания ООО «АРКА ГРУПП», которая занимается продвижением инвестиционных проектов. Учредители этой компании Моисеенков А. и Сичкар С. в рамках делового соглашения, по словам Ольги, убедили ее в добросовестном сотрудничестве, а также в наличии у них инвестора. Опять-таки со слов Ольги, Моисеенков и Сичкар стали торопить Ольгу с выкупом земли, основываясь на якобы спешности требований от инвестора. Но, все-таки странно, что Балаклеец они так и не знакомили с инвестором. Впрочем, будучи знакомой с обычаями делового оборота, Ольга понимала, что любой инвестор готов вкладывать деньги, тогда, когда земельный участок в собственности.



В результате Ольга Балаклеец заключила договор купли-продажи и общество приобрело в свою собственность землю. В надежде на оптимальное сотрудничество и реализацию своего проекта, за который, кстати, Ольга заплатила из своих собственных средств, Балаклеец подарила доли в компании своим новым партнерам, что и стало ее фатальной ошибкой. Но, видимо, в том момент Ольга еще не до конца осознала масштаб катастрофы. На отчетном собрании в феврале 2021 г. среди насущных вопросов о деятельности общества рассматривался вопрос о крупной сделке, простыми словами о продаже земельного участка, содержание которого могло стать весьма обременительным для общества. Продажа земли с готовым проектом как раз могла бы принести компании ощутимую прибыль. Но, поскольку у Моисеенкова и Сичкара так и не нашелся инвестор, можно предположить, что не продажа интересовала новоявленных учредителей. Смещение Балаклеец с поста генерального директора, минимизация её доли, лишение решающего голоса и завладение активами компании, видимо, эту цель преследовали господа. Негативные события для Балаклеец стали развиваться с молниеносной скоростью. «Надежные партнеры», а теперь соучредители проявили свое истинное лицо. Именно так. Уже речи о совместном сотрудничестве не было. Земля, которую купила Балаклеец за свои деньги, могла перейти к Сичкару и Моисеенкову. Понимая весь ужас происходящего и включив свой профессионализм, Ольга нашла инвестора и продала выстраданный ею земельный участок. Новоявленные учредители, которые, по сути, не вложили в общество никаких активов, усмотрели в этом покушение на их собственность и обратились с исками в Арбитражный суд Краснодарского края. Ольга не сдается, судебные процессы идут. И сейчас уже надежда только на справедливое решение суда.



Но это не вся история. Вернемся к бывшему арендатору спорного земельного участка Володину А.В. При оформлении сделки переуступки прав аренды с целью гарантирования полного расчета по договору по просьбе Володина в состав участников ООО «Гражданстройпроект-Юг» было введено его доверенное лицо. После оформления сделки и до 2018 г. Балаклеец с Володиным не общалась. Вскоре, в 2016 г., после оформления сделки переуступки прав аренды между ООО «Альянс» и «Гражданстройпроект-Юг», по требованию налоговой инспекции ООО «Альянс», где Володин был единственным учредителем, было ликвидировано. Однако, начиная с 2017 г. Володин вдруг стал обращаться в различные органы: оказывается, по его мнению, ему лично был причинен материальный ущерб в крупном размере. Ольгу стали вызывать на допросы и очные ставки. Было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч.3 ст.327 УК РФ. Весной 2019 г. уголовное дело было прекращено.



Вроде бы инцидент исчерпан. Но, зря Балаклеец надеялась, что ее оставили в покое. Странным образом, именно во время процедуры выкупа земли, постановлением Прикубанского суда по ходатайству районной Прокуратуры постановление о прекращении уголовного дела было отменено, о чем, кстати, Балаклеец узнала гораздо позже. Ольга была в полном недоумении, когда в начале лета 2021 г. при вызове к следователю на очную ставку с Володиным узнала, что Володин по этому делу вдруг имеет статус потерпевшего! После очной ставки Балаклеец изменили статус из свидетеля в подозреваемого. А далее, со слов Ольги, которые она готова подтвердить в любой инстанции, началось беспрецедентное давление: Володин себя вел крайне вызывающе, всячески показывая, что именно от него зависит решение судьбы и свободы Ольги. Дескать согласишься отдать землю, дело «закроют»; не согласишься - «закроют» тебя. Ольга в телефонном звонке, обращаясь к следствию, просила защиты от Володина и Баева, уповая на объективное расследование. Но, опять-таки со слов Ольги, на нее последовало давление уже со стороны следствия, выразившееся в обещании привлечь к этому делу её дочь, объявив ее в розыск. При этом, надо заметить, что Володин не является по закону правопреемником ООО «Альянс», с которым был заключен договор переуступки прав аренды и которое было ликвидировано. И каким образом он превратился в потерпевшего? Еще одно обстоятельство, привлекающее внимание, при вступлении в дело нового адвоката выяснилась интересная деталь - не нашлось в этом деле постановления о возбуждении уголовного дела по ст.159 в отношении Балаклеец. Получается, обвинение предъявлено наспех, не в кабинете - на улице в отсутствие постановления. Это халатность или умысел? И кто руководит следствием: Володин или все-таки следователь? Создается впечатление, что Володин обладает полной информацией о ходе следствия. А как же тайна следствия? Мы не имеем права рассуждать на эту тему, пусть компетентные органы разбираются. Помимо всего прочего обращает на себя еще одно обстоятельство, которое, по нашему мнению, не может остаться незамеченным — в октябре Ольгу возле ее дома неизвестный толкнул в спину так, что она упала и громко закричала. На ее счастье, неподалёку шли люди и отреагировали на ее крик. А это уже, судя по хронологии событий, похоже, на акт устрашения. Результат — перелом ноги, месяц в гипсе. Сейчас Ольга реально опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи.

Теперь «вишенка на торте»! В отношении Володина Алена Александровича, «поборника справедливости», в мае 2021 года Ленинским районным судом вынесено решение, оставленное в силе апелляционной инстанцией, согласно которому он признан виновным по ч. 4 ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере (исковая сумма 8 700000 р.) на четыре года условно! Неужели, следователь не знает об этом?



Сегодня Ольга втянута в воронку, где сплелись интересы разных людей и, похоже, единственная их цель - отобрать землю! У Ольги, тем не менее, осталась репутация и желание добиться справедливости.



Редакция следит за дальнейшими событиями и обязательно информирует читателей о продолжении этой запутанной истории.

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