В 21 веке 21 декабря 21 года может стать особенным днем
21 декабря 2021, 13:44
Сегодня, 21 декабря, самый короткий день в 21-м году 21 века. И, конечно, это событие не осталось без внимания нумерологов и обычных людей, верящих в магию чисел.
Некоторые из них утверждают, что 21 декабря в этом году является особенным днем и обладает мощной энергетикой. Помимо этого, на энергетическом уровне день зимнего солнцестояния считается порталом, который ведет нас из тьмы, застоя и конца к новому яркому началу.
Люди же попроще, судя по комментариям в Сети, уверены, что сегодняшняя дата представляет собой банальное «очко» и в жизнь обычных людей ничего положительного внести не может. В то же время некоторые считают, что, если в этот день в 21 час 21 минуту и 21 секунду загадать желание, то скорее всего оно исполнится.
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