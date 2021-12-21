В 21 веке 21 декабря 21 года может стать особенным днем

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2021, 13:44

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сегодня, 21 декабря, самый короткий день в 21-м году 21 века. И, конечно, это событие не осталось без внимания нумерологов и обычных людей, верящих в магию чисел.



Некоторые из них утверждают, что 21 декабря в этом году является особенным днем и обладает мощной энергетикой. Помимо этого, на энергетическом уровне день зимнего солнцестояния считается порталом, который ведет нас из тьмы, застоя и конца к новому яркому началу.



Люди же попроще, судя по комментариям в Сети, уверены, что сегодняшняя дата представляет собой банальное «очко» и в жизнь обычных людей ничего положительного внести не может. В то же время некоторые считают, что, если в этот день в 21 час 21 минуту и 21 секунду загадать желание, то скорее всего оно исполнится.





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