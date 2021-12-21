В Московском патриархате сочли оскорбительными высказывания Артемия Лебедева о Сергии Радонежском

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21 декабря 2021, 13:57 Источник: Znak.com

Артемий Лебедев, АГН Москва/globallook.com

В РПЦ сочли оскорбительным высказывания дизайнера Артемия Лебедева о святых мощах и Сергии Радонежском и призвали проверить их на соответствие российским законам. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя синоидального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Лебедев в своем телеграм-канале выложил пост о том, что не понимает традиции поклонения мощам святых и заявил, что при жизни все они были «обычными алкашами». В этом контексте был упомянут и Сергий Радонежский.

«Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский, память которого унижена отвратительными словами Лебедева, не просто святой Русской Церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет. Это было известно даже безбожной власти, которая не посмела разрушить Троице-Сергиеву Лавру или уничтожить мощи святого. Но это неизвестно Лебедеву, видимо, совершенно потерявшему связь с историей государства, в котором он живет и издевающемуся над его культурой», — написал Кипшидзе.

Он высказал убеждение, что заявление Лебедева будет рассмотрено в соответствии с российскими законами.

Ранее в Мосгордуме назвали кощунственным мнение Артемия Лебедева о скульптуре «Родина-мать зовет».

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