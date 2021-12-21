Анфисе Чеховой исполнилось 44 года: творческий путь телеведущей

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21 декабря 2021, 13:05 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российская теле- и радиоведущая, певица, актриса театра, кино и телевидения Анфиса Чехова. Ей исполняется 44 года.

Анфиса родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Её родители развелись, когда ей было четыре года. Отец занимался бизнесом, работал охранником и водителем у Владимира Жириновского. Мать по профессии была педагог-логопед. Когда ей было 17 лет, по просьбе отца поставила несколько спектаклей про Кришну и Радху в кришнаитском храме. Мечтала стать актрисой, со второго раза поступила в ГИТИС. Обучение закончить ей так и не удалось.

Музыкальную карьеру Анфиса начала, выступая в группе «Безумные светлячки». Позже она получила предложение от телеканала Муз-ТВ стать телеведущей одной из развлекательных программ. Немногим позже получила предложение работать на телеканале ТВ-6. Начиная с 1997 года была ведущей таких программ, как «На ночь глядя» на Муз-ТВ, «Дрёма» на ТВ-6, «Культиватор» на канале «ТВ Центр», «Звёздная разведка», «Шоу-бизнес» на СТС.

11 сентября 2009 года актриса дебютировала на театральной сцене — в постановке Андрея Носкова «Однажды звёздной ночью».

В декабре 2017 года стала ведущей «звёздного» выпуска тревел-шоу «Орёл и решка» вместе с Аланом Бадоевым. В этом же году, после продолжительного перерыва вернулась на СТС, с 17 февраля 2018 года стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди».

Летом 2009 года Анфиса Чехова начала встречаться с актёром Гурамом Баблишвили. Через три года у них родился сын Соломон. В середине июня 2015 года Анфиса и Гурам официально поженились, но через два года они уже развелись.

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