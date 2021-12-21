Движение машин на ТТК в районе развязки с Кутузовским проспектом в Москве затруднено из-за ДТП

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2021, 12:58 Источник: Газета.ру

фото: pixabay.com

Движение автомобилей во вторник на ТТК в районе развязки с Кутузовским проспектом в Москве затруднено из-за массового ДТП. Ограничено движение по двум полосам в направлении Кутузовского тоннеля.

На магистрали столкнулись 13 автомобилей, среди которых такси и авто каршеринга и машина дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной версии ГИБДД, водитель автомобиля GMC Savana Explorer перед въездом в Кутузовский тоннель столкнулся с 12 попутными машинами. СМИ пишут, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Свидетели аварии говорят, что он был невменяем. 34-летнему водителю предстоит пройти медосвидетельствование. По данным Telegram-канала SHOT, возможный виновник массового ДТП — 34-летний Павел Середнев. Он сын 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнева.

На Середнева-старшего оформлен минивэн GMC Savana Explorer, за рулем которого был Павел.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости