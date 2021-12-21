Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов может выйти на свободу

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21 декабря 2021, 12:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отправил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Он уже отсидел две трети назначенного ему срока в колонии строгого режима №2 (ИК-2) в Рыбинске.



Евгений Урлашов был арестован в 2013 году. Позже его приговорили к 12 годам 6 месяцам строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. за покушение на получение взятки в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.



В 2018 году экс-мэр Ярославля просил о помиловании президента Владимира Путина. Однако ходатайство прошло через Ярославскую областную комиссию по помилованию и действующего в то время губернатора Дмитрия Миронова. Комиссия рекомендовала сократить срок экс-мэру до девяти лет, но Миронов дал отрицательное заключение и Евгений Урлашов помилован не был.



В конце 2019 года он подал ходатайство о замене не отбытой части наказания принудительными работами. Ему было отказано.



Дата рассмотрения нового прошения пока не назначена. К настоящему моменту Евгений Урлашов отсидел почти восемь с половиной лет из положенных по приговору.





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