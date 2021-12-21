Васильева и Садальский защищают обвинённого молодой актрисой в изнасиловании Депардье: «Ей очень повезло!»

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21 декабря 2021, 11:20 Источник: Тeleprogramma.pro

Жерар Депардье, Роман Денисов, фото: globallookpress.com

Во Франции правоохранители предъявили актёру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании, которое выдвинула молодая актриса, модель и танцовщица Шарлотт Арну. В 2018 году Шарлотт Арну приезжала к Жерару Депардье домой для "неформальной репетиции пьесы".

Вскоре она обвинила знаменитого артиста в изнасиловании. В 2019 году история не нашла подтверждения. И вот новая волна, - сообщает Teleprogramma.pro.

Актер Станислав Садальский уверен, что девушка, обвинив Депардье, пытается прославить свое имя и привлечь к себе внимание.

Активно ведущий блоги в соцсетях Стас Садальский считает, что не надо обращать на это внимание, и Депардье не надо оправдываться".

Актер считает: "Пускай что хотят — говорят, но это противно". "Просто еще одна актриса мечтает о славе, пытается привлечь к себе внимание. Мы знать не знали про эту Шарлотту, а теперь все будут говорить: а, это та самая Шарлотта.

Если про меня такое скажут, то я не буду оправдываться и обращать внимание. Что сказали, что в туалете написали – одно и то же", - выразил мнение Стас Садальский.

Похожее мнение у актрисы Татьяны Васильевой: "Ей очень повезло, я ее поздравляю! Это просто самореклама, как будто она кому-то была нужна. Тем более самому Депардье. Она должна это нести как Красное знамя, как победу".

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