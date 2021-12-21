Из-за снегопада челябинцев просят не выезжать на трассы
21 декабря 2021, 10:31 Анна Семенова
А в областном центре закрыли катки.
Небесная канцелярия восполняет долгое отсутствие снега в Челябинской области. Трассы замело, обстановка для водителей неблагоприятная. В ГИБДД обратились к тем, кто планировал сегодня дальнюю поездку, при возможности ее лучше отменить. Южную часть региона заметает, риск ДТП возрастает в такую погоду в разы.
В Госавтоинспекции сообщили, что если дорожная обстановка станет хуже, на помощь готовы выехать дополнительные экипажи ДПС.
А в это время в Челябинске любители катания на коньках лишились сегодня двух мест отдыха: в парке им.Терешковой и в горсаду им.Пушкина. В столь снежную погоду с уборкой льда здесь не справляются.
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