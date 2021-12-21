Обыскали, задержали, обобрали

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21 декабря 2021, 10:05 Илья Привалов

Административный арест обернулся для гостя города-курорта Сочи потерей 13 миллионов рублей.

В редакцию пришло письмо, текст которого уже изучают следователи СК РФ. К нам и Александру Бастрыкину обратился житель Красноярска Игорь Терских, который просит одного – объективного и непредвзятого расследования фактов, указанных в объемном послании. События, которые побудили его вступить в эту переписку произошли в городе-курорте Сочи, но пытаясь найти справедливость на месте он уже исчерпал все возможности, потому и заканчивается письмо в Москву на имя А.И. Бастрыкина словами: «Учитывая коррумпированную специфику региона, у меня нет иной возможности, кроме как обратиться непосредственно к Председателю Следственного Комитета РФ» (цитата). Таким образом, данная история может выйти за рамки отдельного уголовного дела и стать очередной иллюстрацией кубанской правоохранительной системы.

Цепь событий.

В начале июня этого года Игорь Терских приехал в Сочи из Красноярска по делам. Разместился в звездном отеле.

В один из вечеров к нему в гости зашел знакомый, некий гражданин Ф. Пришел он с гостинцем – пакетиком марихуаны. В дружеских посиделках он предложил немого расслабиться, и Игорь не удержался – покурили травки. Оставшийся сверток с 13 граммами, как выяснилось позже, Ф. оставил приятелю в подарок.

А на следующий день, в 7.20 утра в гости к Терских пришли сотрудники полиции. Постучали в двери гостиничного номера и вместо приглашения предъявили постановление Адлерского районного суда г. Сочи от 29.05.2021 года о разрешении проведения обыска. То есть документ, который санкционировал обыск, был выдан за неделю до употребления марихуаны. Момент сам по себе примечательный.

Полицейских сопровождали понятые, которые засвидетельствовали факт добровольной выдачи Игорем Терских пакетика с запрещенным веществом.

Вместе с наркотиком по указанию сотрудника полиции - старшего оперуполномоченного отдела в г. Туапсе УУР ГУМВД России по Краснодарскому краю Чуева В.С., Терских передал ему свои мобильные телефоны и сообщил пин-коды.

Среди устройств имелась «трубка» с установленным мобильным приложением через которое Игорь Терских осуществлял куплю-продажу криптовалюты. На момент передачи телефонов сотрудникам полиции на крипто-счете Игоря Терских, в пересчете на российскую валюту было 13 миллионов рублей.

После проведения обыска и составления протокола изъятия, гостя курорта отвезли в медицинское учреждение, где провели освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Затем - в полицию, где Терских провел еще сутки в ожидании суда, который своим решением назначил ему пять суток административного ареста. Естественно, что все это время Игорь Терских не имел мобильных телефонов, переданных по описи сотруднику полиции.

Неожиданный поворот.

Отбыв наказание за правонарушение и оказавшись на свободе, Игорь Терских первым делом приобрел мобильный телефон и восстановил на нем все свои данные. Открыл приложение с крипто-счетом и увидел, что на нем пусто.

- Когда обнаружил пропажу денег со счета, был, мягко говоря, расстроен, - вспоминает Игорь Терских. – Но потом сопоставил все факты, получил выписку об операциях по моему счету и все встало на места. Меня элементарно обобрали.

Оказалось, что еще во время задержания Игоря Терских с его сыном несколько раз связывался тот самый знакомый Ф., который со слов красноярского предпринимателя и принес наркотики в его номер. Он сообщил молодому человеку, что его отцу грозит 15 лет тюрьмы и за «решение вопроса» просил 15 миллионов рублей. Когда Ф. получил отказ, к делу подключился еще один сочинский знакомый Терских, некий гражданин М., который активно уговаривал сына, выкупить свободу отца, впрочем, безрезультатно.

По мере расследования обстоятельств пропажи миллионов рублей со своего счета, Терских выяснил интересные подробности. В частности, оказалось, что постановлению на обыск предшествовал рапорт старшего оперуполномоченного отдела в г. Туапсе УУР ГУМВД России по Краснодарскому краю Чуева В.С., от 18.05.2021 на имя заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю - начальнику УВД по г. Сочи Огурцову С.И. В этом документе указывалось на какие-то веские доказательства причастности Игоря Терских к сбыту марихуаны некоему гражданину С. еще в сентябре 2020 года. В рапорте, однако не было указано, что в это время, то есть за 9 месяцев до злополучного эпизода в номере гостиницы, Терских находился совершенно в другом месте, что легко подтверждается многочисленными доказательствами.

Кроме того, даже само постановление на обыск было выписано не на тот отель, где проживал Терских. Правоохранителям пришлось впоследствии ходатайствовать о признании обыска законным. Но сам факт такой чехарды усугубляет ощущение, что красноярского предпринимателя ждали в городе-курорте с вполне конкретной целью: запугать и обобрать, однако не учли при подготовке некоторых случайностей. И главное, что красноярец не смирится, а поднимет шум.

Доказательства не в счет.

Самым веским доказательством, требующим наиболее детального изучения, являются выписки о денежных переводах, которые проводились с телефона Терских, когда он находился под арестом, а мобильники, согласно документам, - у правоохранителей. У Игоря Терских есть полные сведения кому, когда, сколько и на какие счета каких банков были переведены его деньги. Кроме того, в распоряжении предпринимателя имеется список IP-адресов, через которые осуществлялась смена паролей электронной почты для списания криптовалюты с привязкой к конкретным адресам в Краснодаре.

- Эти доказательства представлены во все правоохранительные структуры Краснодарского края. Также, у меня есть записи телефонных разговоров с тем самым Ф., который вполне конкретно говорит, что деньги с моего счета списали, чтобы спасти от тюрьмы на долгие годы за сбыт наркотиков: мол, я должен еще быть ему благодарным и прекратить «мутить воду». Все эти документы я прикладывал к заявлениям в краевые правоохранительные органы и ФСБ, однако никаких положительных сдвигов нет. А вот давление оказывается. В данный момент, против меня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ и до настоящего времени, несмотря на наличие признательных показаний, оно не передано в суд. Дело, относящееся к категории небольшой тяжести, расследуется полгода и не известно, когда расследование будет окончено, - комментирует Игорь Терских. – У меня четкое убеждение, что я стал жертвой организованной группы преступников, с четким распределением ролей, с использованием служебного положения. Конечно, установить все обстоятельства и меру вины должны следователи, но в Краснодарском крае у меня нет никакой надежды на объективное расследование, поэтому я и обратился к Председателю СК РФ. Уверен, что профессиональные следователи быстро разберутся в моем деле, и, очень вероятно, найдут и других пострадавших от рук данных преступников. Я искренне раскаиваюсь в своем проступке и готов всячески содействовать восстановлению справедливости.

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