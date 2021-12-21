Доктор химических наук Дмитрий Мустафин предупредил о токсичных веществах в пиротехнических изделиях

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21 декабря 2021, 09:45

фото: pixabay.com

Дмитрий Мустафин, учёный-химик, предупредил о вреде использования пиротехнических изделий, поскольку в составе фейерверков содержатся токсичные вещества. Профессор, доктор химических наук в стриме RT «Летучка» рассказал, что в состав фейерверков могут входить соединения ртути, соединения сурьмы и очень много других токсичных веществ.

Как объяснил учёный, для того, чтобы сделать фейерверки разноцветными, красивыми, блестящими, добавляют в основном соли неорганических металлов.

По словам профессора, они являются достаточно сильными токсикатами, и у них есть токсичность канцерогенная, поэтому они могут способствовать развитию рака.

Мустафин отметил, что если фейерверки устраивают в закрытом помещении, то это грозит его хозяевам и гостям не только каким-то ожогам, пожарам, но и химическому отравлению.

Учёный также отметил, что ничего хорошего не дают фейерверки и для атмосферы, так как выбрасывается огромное количество углекислого газа. По мнению Мусатфина, в России можно по примеру США ограничить использование пиротехники, или использовать её только в определённых местах.

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