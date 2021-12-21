В России разработан ГОСТ по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время

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21 декабря 2021, 09:02 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В России впервые разработан ГОСТ по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Национальный стандарт вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Документ подготовлен ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени.

В документе указано, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли.

Согласно ГОСТу, органам исполнительной власти регионов и органам местного самоуправления в мирное время необходимо создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, в том числе гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

В стандарте указано, что команды по срочному захоронению трупов в это время будут создаваться на базе ритуальных служб. Они отвечают за сбор тел погибших, их доставку к месту погребения, подвоз гробов и проведение захоронения. Согласно ГОСТа, захоронение умерших от особо опасных инфекций необходимо проводить в оцинкованных, герметически закрытых гробах.

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