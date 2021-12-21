Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об урегулировании проекта указа об электронных паспортах

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21 декабря 2021, 07:38 Источник: РИА Новости

Максут Шадаев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили о снятии всех разногласий по проекту указа о цифровых паспортах. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на этой неделе законопроект планируется внести в администрацию президента на рассмотрение, поскольку все разногласия урегулированы.

Ранее в октябре глава Минцифры Максут Шадаев говорил о планах начать выдавать российским гражданам электронные паспорта в трёх регионах России до конца 2022 года. Как уточнял министр, замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина. По словам Шадаева, к смарт-карте будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных случаях можно будет пользоваться как заменой паспорта.

Шадаев ранее сообщил о намерении ограничить проверку QR-кодов для посещения общественных мест официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус».

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