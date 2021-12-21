Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в школах могут появиться «Службы примирения»
21 декабря 2021, 07:22Источник:
РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала, что в российских школах могут появиться специальные службы примирения.
По словам детского омбудсмена, сейчас совместно с Минпросвещения прорабатывается вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности".
В настоящее время практика "служб примирения" в школах имеется в нескольких регионах. Но успешные примеры пока единичны. Мария Львова-Белова считает что их необходимо развивать во всех регионах РФ. Аппарат детского омбудсмена будет продолжать мониторинг применения медиативных технологий в образовательных организациях нашей страны.
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