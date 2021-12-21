Служебный автомобиль из кортежа губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва попал в ДТП

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21 декабря 2021, 07:07 Источник: URA.RU

Сергей Цивилев, фото из соцсети Вконтакте

Служебный автомобиль из кортежа главы Кузбасса Сергея Цивилёва во вторник попал в массовое ДТП по пути на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в город Прокопьевск.

По информации кемеровских СМИ, транспортное средство из числа сопровождающих губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва столкнулось с большегрузом в Прокопьевском районе. В пресс-службе главы региона сообщили, что сам Цивилёв в момент аварии был в автомобиле. Пострадал ли он, не сообщается, - пишет издание URA.RU.

С пострадавшего микроавтобуса оперативно сняли номера, - сообщило региональное агентство «Сибирь Медиа» в своем Тelegram-канале. Остальные машины уехали.

В Telegram-канале главы региона уточняется, что авария произошла в 9.00 (5.00 мск) на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла. Погибшх нет. Все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь, – передаёт РИА Новости.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошли возгорание и взрыв. В результате инцидента погиб 51 шахтёр и горноспасатель. 99 человек пострадали. В Кемеровской области был объявлен траур

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